Москва, , 09:12 — REGNUM В Москве первый компонент прививки от коронавирусной инфекции приняли более миллиона человек, сообщил 15 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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«На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек», — написал мэр.

Оба компонента вакцины получили уже свыше 820 тысяч жителей столицы. Собянин отметил, что примерно 45% вакцинированных — москвичи старше 60 лет.

Московский мэр рассказал, что город полностью обеспечен запасами вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля прививку вторым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции сделал президент России Владимир Путин.