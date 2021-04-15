Ростов-на-Дону, , 09:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор пятерым жителям Дагестана — участникам террористического сообщества. Южный окружной военный суд отправил их в колонию на сроки от 17 до 18,5 лет, сообщили 15 апреля в пресс-службе суда.

Как было установлено, подсудимые Мурад А. Феликс П., Исмаил Н., Багауттин М. и Гусейн Р. создали террористическое сообщество, чтобы совершать преступления против сотрудников правоохранительных органов и граждан.

В 2016 году они организовали поджоги двух пивных баров в городе Каспийске. Кроме того, члены ячейки приобрели боеприпасы и взрывные устройства с целью нападения на сотрудников полиции. Таким способом они намеревались завладеть их оружием. Однако преступный умысел злоумышленников был предотвращен, их задержали.

Осужденные признали свою вину частично, их дальнейшая жизнь будет проходить в колонии строгого режима.