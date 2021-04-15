Джакарта, , 09:09 — REGNUM Правительство провинции Восточная Ява в Индонезии экспортировало рыбу и морепродукты на сумму $14,4 млн на азиатский, европейский и американский рынки, сообщает Antara.

В 19 стран было отправлено 1268 тонн 35 видов рыбной продукции на сумму $8,08 млн. Между тем, через центр в Сурабая на экспорт в 12 стран мира было отправлено рыбной продукции на сумму $6,43 млн.

Индонезийская провинция экспортирует замороженные креветки, тунец и морские водоросли.

Отметим, что в 2020 году, почти полностью совпавшем с пандемией COVID-19, экспортная стоимость рыбной продукции Восточной Явы составит $2,188 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 14 апреля 2021 года в различных регионах страны произошло 1118 стихийных бедствий.

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