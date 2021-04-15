Хабаровск, , 09:12 — REGNUM В Хабаровском крае власти разрешили проведение в школах и детских садах выпускных с участием родителей, но без аниматоров и фотографов-видеооператоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Такое решение принято исходя из эпидобстановки с коронавирусом.

«Приходит множество обращений с просьбой разрешить родителям участвовать в торжественных мероприятиях в школах и детсадах края. Организация таких мероприятий возможна в специально подготовленных помещениях, но только для одного класса или группы. Обязательно с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции», — пояснили в минобразования и науки Хабаровского края.

Согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, всё ещё нельзя приглашать на выпускные аниматоров, фотографов, видеографов.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускные вечера для школьников в 2021 году могут разрешить проводить в очном формате.