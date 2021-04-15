Женева, Швейцария, , 09:08 — REGNUM Члены Всемирной торговой организации, производители вакцин и международные организации должны принять меры по устранению препятствий на пути расширения производства вакцин от коронавирусной инфекции в целях «спасения жизней, ускорения прекращения пандемии и восстановления мировой экономики». С таким призывом в ходе состоявшейся 14 апреля международной онлайн-дискуссии о роли ВТО в борьбе с пандемией COVID-19 выступила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

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«Это проблема мирового сообщества, и мы должны решить её вместе», — подчеркнула глава ВТО, призвав обеспечить равенство в распределении вакцин от коронавируса.

Оконджо-Ивеала заявила, что члены ВТО могут ещё больше снизить экспортные ограничения и барьеры в цепочках поставок, а также работать над облегчением логистических и таможенных процедур.

«Производители вакцин, со своей стороны, могли бы работать над тем, чтобы увеличить существующие производственные мощности, обеспечивая ноу-хау и передачу технологий, а также предпринять шаги в направлении долгосрочных инвестиций», — подчеркнула руководитель организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предостерегла страны от использования «вакцинного национализма», который может замедлить восстановление после пандемии коронавируса.