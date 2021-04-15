Уфа, 15 апреля 2021, 09:10 — REGNUM Экс-директора образовательного центра в Башкирии обвинили в фиктивном устройстве на работу своего зятя. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
По версии следствия, с 2015 года по 2017 год и в течение одного месяца в 2019 году фигурант уголовного дела, занимая должность директора детского оздоровительно-образовательного центра «Венед», организовал фиктивное трудоустройство на должность дворника своего зятя. Следователи считают, что обвиняемый знал, что родственник не будет работать на этой должности.
По версии следствия, в итоге бюджету г. Нефтекамска был причинен ущерб в размере порядка 380 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признал. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-чиновник возместит ущерб за выдачу муниципальной земли.