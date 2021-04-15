Уфа, , 09:10 — REGNUM Экс-директора образовательного центра в Башкирии обвинили в фиктивном устройстве на работу своего зятя. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, с 2015 года по 2017 год и в течение одного месяца в 2019 году фигурант уголовного дела, занимая должность директора детского оздоровительно-образовательного центра «Венед», организовал фиктивное трудоустройство на должность дворника своего зятя. Следователи считают, что обвиняемый знал, что родственник не будет работать на этой должности.

«Впоследствии обвиняемый утверждал табели учета рабочего времени, содержащие заведомо ложные сведения о якобы отработанных зятем днях, на основании которых последнему выплачена заработная плата в размере свыше 291 тыс. рублей, а также уплачены страховые взносы на общую сумму более 87 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в итоге бюджету г. Нефтекамска был причинен ущерб в размере порядка 380 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями и служебного подлога. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Свою вину он не признал. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-чиновник возместит ущерб за выдачу муниципальной земли.