Ижевск, , 09:06 — REGNUM По состоянию на 14 апреля в селе Яган Малопургинского района Удмуртии паводок подтопил 12 придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Отмечается, что транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Пострадавших нет, эвакуация жителей не требуется.

Остаются затопленными два низководных автомобильных моста — в Вавожском и Ярском районах. Движение транспорта и пешеходов по обоим объектам приостановлено.

Мониторинг паводковой ситуации продолжается с привлечением беспилотников. Сейчас уровень воды в реках Кама, Позимь, Вала, Нылга, Адамка и Сива снижается. В северный районах республики, в частности на реке Чепца подъем уровня воды продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля премьер-министр Ярослав Семенов сообщал, что в селе Яган подтоплено два двора. На тот момент, кроме двух низководных мостов, была подтоплена дорога Полом — Поломское в Кезском районе. Семенов отмечал, что сейчас активная фаза паводка наблюдается в южных районах, в северных — активное половодье придет к концу апреля.

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