Париж, , 09:07 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 43,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 43 505 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 149 834.

Также уточняется, что за это же время во Франции от COVID-19 скончались 297 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 99 805.

Кроме того, отмечается, что да данный момент в стране 11 366 172 человека получили первую дозу вакцины от нового заболевания.

Отметим, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 39 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.