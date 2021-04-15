Москва, , 09:06 — REGNUM В Москве восемь новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) общей площадью более 46,6 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

По строительству по пяти спортивных комплексов уже заключены договоры аренды: три появятся на территории Новой Москвы, еще по одному — в Северном АО и Восточном АО столицы.

В ФОКах разместятся бассейны, корты для хоккея, футбола или гольфа, ледовые катки, игровые площадки для пляжных видов спорта и т. д.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы передали 14 земельных участков победителям аукционов на строительство спортивных комплексов.

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