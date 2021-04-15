Санкт-Петербург, , 09:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) 14 апреля завершила работу передвижная выставка Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

За две недели, которые экспозиция находилась в Северной столице, её посмотрели более девяти тысяч жителей и гостей города, военнослужащих, курсантов военных вузов, ветеранов и школьников.

«Они смогли увидеть на выставке документы и артефакты о вкладе представителей Русского географического общества в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции», — говорится в сообщении.

Особый интерес у посетителей вызывали мультимедийный павильон о бронекатере БК-31 и экспозиция «Хранившие семейное тепло», посвящённая жёнам советских полководцев и военачальников.

После Санкт-Петербурга экспозиция отправляется в путешествие по 20 городам России. Первым 15 апреля её примет Калининград.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в Доме офицеров ЗВО командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв открыл передвижную выставку РГО.

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