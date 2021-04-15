Москва, , 09:06 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 реализация новых электромобилей в России выросла почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

С начала 2021 года по март включительно на российском авторынке было продано 307 новых электрокаров. При этом год назад за тот же период дилеры в России реализовали 53 авто с электромотором.

Отмечается, что по итогам отчетного периода в России сменился лидер продаж среди электрокаров. Им стал новый Porsche Taycan, который за январь-март 2021 года разошёлся в России тиражом в 135 экземпляров, что соответствует доли в 44% от всего объёма проданных в стране электромобилей.

Следом идёт Audi e-tron, который за отчетный период приобрели 62 жителя России. Кроме того, в первом квартале 2021 года в России были проданы 43 электрокара Tesla Model 3, 19 экземпляров Tesla Model X, 16 электромобилей Nissan Leaf и 14 моделей JAC iEV7S. У остальных электрокаров показатели составили менее пяти экземпляров.

Напомним, самым продаваемым новым электрокаром в России по итогам 2020 года стал Nissan Leaf.

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