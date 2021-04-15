Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве 15 апреля возможен небольшой дождь, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться тёплым сектором циклонической депрессии, из-за чего облаков станет больше, к вечеру кое-где могут брызнуть незначительные дожди, но температурный фон останется существенно выше многолетней нормы», — рассказали синоптики.

Согласно прогнозу, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, в Московской области — до 23 градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, весенний лед является тонким, а так как он хрупкий и не издает характерного треска при разломе, выход на него может стоить жизни, предупредили в МЧС России.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС РФ напомнили об опасности выхода на весенний лед