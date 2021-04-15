Благовещенск, , 09:05 — REGNUM В Приамурье индекс потребительских цен на бензин за март 2021 года составил 101,6%. Больше всего подорожало топливо марки АИ-98 — на 2,3%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурстате.

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Так, например, в Благовещенске АИ-92 за месяц подорожал на 78 копеек до 47,28 рубля за литр. АИ-95 в столице региона прибавил в цене 75 коек — 49,64 рубля. А вот АИ-98 подорожал сразу на 1,64 рубля — до 57,37 за литр.

Самый дорогой АИ-92 продавался в марте в Зее — 47,49 рубля за литр. В этом же городе Приамурья дороже всего стоил АИ-95 — 49,97 рубля.

Дизтопливо в Благовещенске за месяц подорожало на 59 копеек — до 52,59 рубля за литр. Самое дорогое дизельное топливо также продаётся в Зее — 53,62 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, число малоимущих граждан, по данным Росстата, сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны.