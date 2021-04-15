Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM Водитель спортивного автомобиля Nissan устроил «сеанс» опасного вождения на одной из нешироких улиц в центре Петербурга. Дрифтер был задержан сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности. Полиция будет настаивать на лишении нарушителя водительских прав. В отношении него также может быть возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, потенциально опасный инцидент произошел вечером 13 апреля на улице Восстания. Водитель устроил дрифт прямо на перекрестке, создав пробку, а когда заметил патрульный автомобиль, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД на следующем перекрестке.

Как установлено, находившийся за рулём 29-летний уроженец Карелии ранее получил около двадцати штрафов за проезд на красный свет, а также уклонение от исполнения административного законодательства. При этом большая часть штрафов до сих пор не оплачена. Теперь к ним добавятся новые.

В его машине обнаружились признаки подделки идентификационных номеров. Решается вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности по статье 326 УК РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку. «Полиция намерена ходатайствовать перед судом о лишении водителя прав», — добавили в Главке МВД.

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