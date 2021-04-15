Кызыл, , 09:04 — REGNUM Правоохранители столицы Тувы Кызыла разыскали двух без вести пропавших школьниц. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, девочки 15 и 16 лет ушли на прогулку 7 апреля и не вернулись.

Родители подростков обратились в полицию. При этом выяснилось, что пропавшие склонны к бродяжничеству и состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Выяснилось, что в период отсутствия школьницы бродяжничали по г. Кызылу. Как установили полицейские, в отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершалось», — отметили в ведомстве по итогам успешного завершения поисков.

Со школьницами полицейские провели профилактическую беседу, а на родителей составили административный протокол о неисполнении своих обязанностей по воспитанию детей.

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