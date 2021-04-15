Богота, , 09:02 — REGNUM За последние 24 часа в Колумбии было выявлено свыше 16,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 16 487 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 585 801.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 337 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 66 819.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 419 265 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 16 377 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.