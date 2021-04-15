Владивосток, , 09:04 — REGNUM Россия стала регулярно поставлять рыбу в Японию и Южную Корею после того, как Китай ограничил ввоз российской рыбной продукции. Об этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил 15 апреля журналистам после заседания Дальневосточного бассейнового научно-промыслового совета во Владивостоке.

По словам Шестакова, ограничение на экспорт рыбы вызвало определённые сложности, так как Китай был для России традиционным каналом. Но началась активная работа с Южной Кореей и Японией, российская продукция направляется непосредственно в эти страны.

«По сути, мы открываем новые каналы», — отметил глава Росрыболовства.

Он добавил, что с китайской стороной ведутся непростые переговоры о поставках.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Китай ограничил ввоз российской рыбы в связи с пандемией коронавируса. На эту страну ранее приходилось около 70% экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из РФ.

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