Улан-Удэ, , 08:58 — REGNUM Зампред правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов посетил с визитом Улан-Удэнский авиазавод в Бурятии. По его словам, он впервые был на предприятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

В ходе визита от отметил, что компания и республика связаны не только по вопросам газификации, но и в связи с покупкой вертолётом.

«Я в первый раз был на предприятии, увидел культуру производства, увидел выполнение заказа Газпрома. Он составляет порядка 18 машин. И, честно хочу сказать: удовлетворен. Такой уровень технологического и культурного производства!» — заключил Маркелов.

Представитель «Газпрома» добавил, что они рассматривают завод в качестве потребителя газа в будущем.

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