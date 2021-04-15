Рим, , 09:00 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 16 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 16 168 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 809 193.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 469 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 115 557.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 119 950 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Италии за сутки было выявлено 13 447 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.