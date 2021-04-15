Оренбург, , 08:56 — REGNUM В Оренбурге делегация высокопоставленных чиновников проинспектировала состояние набережной Урала после четвёртого этапа благоустройства. Губернатор Денис Паслер заявил, что приступить к благоустройству на восточной части набережной можно после того, как исправят дефекты уже отремонтированной зоны отдыха, сообщает пресс-служба областного правительства.

После ремонта, который заявлялся «на века» ©

Глава региона подчеркнул, что у подрядчика есть две недели на исправление. Работы уже начались. Они ведутся за счет подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

Ремонт на берегу Урала в 2020 году выполняла компания «Строймац». Она уже приступила к восстановлению резинового и асфальтобетонного покрытия. По гарантии приведут в порядок и гранитные балясины на основном спуске.

Дефект на спуске к Уралу после очередного ремонта ©

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Оренбурге начнут благоустройство восточной набережной от пешеходного моста до ул. Красная площадь. Планируется, что работы займут два года. Кроме того, в планах за 2021 год восстановить Елизаветинский спуск на набережной.

Напомним, реставрация и ремонт набережной Урала в Оренбурге начались в 2017 году с работ на объекте культурного наследия — лестничном спуске к реке. Ежегодно горожане жалуются на то, что благоустройство проводится некачественно и требует повторных работ. Спуск к Уралу вызывает постоянные нарекания. Визитную карточку города городане называют позорищем.

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