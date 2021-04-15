Ташкент, , 08:55 — REGNUM Рекомендации для укрепления семейных отношений обсудили хоким (глава) Юнусабадского района Ташкента Джахонгир Ибрагимов и имамы районных мечетей, сообщает 15 апреля издание «Подробно.uz».

По итогам заседания участники внесли предложения для сокращения количества разводов. Перед браком рекомендовано провести трехмесячное обучение пары.

В школы республики предложено внедрить отдельный предмет. Участники заседания также считают, что необходимо отказаться от трансляции сериалов и фильмов, которые «морально не совместимы» с узбекскими ценностями.

Ранее в Узбекистане предложили усложнить процедуру бракосочетания для того, чтобы пара смогла лучше узнать друг друга.

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