Ижевск, , 08:55 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 апреля прививку от коронавируса сделали 64 466 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 41 213 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки были впервые вакцинированы 2042 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 177 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в республике провели 1 010 460 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2674 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1772 исследования.

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