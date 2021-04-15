Степанакерт, , 08:55 — REGNUM Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посевных работ около линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Мы смогли урегулировать отношения обеих сторон, договориться, чтобы посевная кампания без сбоев шла вблизи линии соприкосновения сторон», — рассказал заместитель командующего российским миротворческим контингентом генерал-майор Сергей Жмурин.

Также он отметил, что российские миротворцы выполнили все поставленные им на время посевной задачи.

«Будем надеяться, что к осени, благодаря нам, местное население получит достойный и хороший урожай», — добавил Жмурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля тринадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в результате конфликта в ноябре 2020 года, 100 тонн гуманитарного груза.