Ижевск, , 08:53 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 апреля провели 1 010 460 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2674 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 1772 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 402 человек.

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