Улан-Удэ, 15 апреля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» намерено реализовать проект по совместной газификации Забайкальского края и Бурятии. Вопросы сотрудничества первые лица соседних регионов обсудили в Улан-Удэ. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Как отметил вице-премьер забайкальского правительства Андрей Кефер, проведена серьезная работа по определению существующих объемов потребления.

«Мы договорились о правилах движения в решении проблемы газификации с серьезными игроками, которые заявляют о возможности перейти на газ. Так, к примеру, Быстринский ГОК сообщил о технической возможности в случае наличия газа открыть новые производственные мощности для газовой электрогенерации.

Нами определен перспективный объём газопотребления в 3,6 миллиона кубометров. Таким образом, мы получим удешевление стоимости одной гигакалории до 20 процентов», — пояснил Андрей Кефер.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в свою очередь заметил, что в соответствии с поручениями правительства РФ регионы должны определить прогнозные объемы потребления газа до 2030 года, а также утвердить целевые прогнозные топливно-энергетические балансы, учитывающие стоимость газа и межтопливную конкуренцию.

Ранее губернатор Забайкалья Александр Осипов не раз подчеркивал, что проведение газификации региона напрямую скажется на улучшении качества жизни забайкальцев. Пока в крае существует только угольная энергогенерация, из-за чего тарифы на тепло и электроэнергию выше, чем в соседних регионах. Кроме того, газификация Забайкалья позволит улучшить экологию региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в ходе совещания, проведённого по видеосвязи, глава правительства России Михаил Мишустин поручил оперативно подготовить дорожную карту по газификации Забайкалья и Бурятии с учетом их специфики. По его словам, уровень газификации в ДФО очень низкий, необходимо исправлять эту ситуацию, одно из возможных решений — использование сжиженного природного газа.

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