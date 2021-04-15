Ижевск, , 08:51 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончался от последствий заражения коронавирусом один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

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Умерла женщина в возрасте 65 лет. Течение заболевания у погибшей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 402 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 14 апреля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 781 человек, из которых один житель республики умер в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 15 апреля в регионе выявили 68 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 69 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 869 случая. Число активных носителей коронавируса за сутки сократилось на шесть человек, всего в Удмуртии в настоящее время инфицированы коронавирусом 3048 человек.

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