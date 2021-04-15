Уфа, , 08:59 — REGNUM Экс-чиновнику в Башкирии предстоит возместить свыше 3,3 млн рублей ущерба. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Сообщается, что экс-глава Николаевского сельсовета был привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

В суде было установлено, что в конце 2007 года он изготовил поддельные документы и безвозмездно предоставил в собственность трем лицам земельные участки в деревнях Нурлино и Николаевка, которые позже были застроены новыми собственниками.

В итоге бюджету поселения был причинен ущерб в размере более 3,3 млн рублей. Сотрудники надзорного ведомства через суд потребовали взыскать с подсудимого причиненный вред.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования сотрудников надзорного ведомства в полном объеме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии экс-главного врача районной больницы обвинили в даче взятки.