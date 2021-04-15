Горно-Алтайск, , 08:50 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Накануне было зарегистрировано девять новых носителей. При этом в предыдущие несколько дней ежедневный прирост заразившихся в регионе составлял 2−4 случая.

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Диагноз подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, а также жителей Майминского, Онгудайского района, Турочакского района и Шебалинского районов. Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждён 16 761 случай заражения.

«За прошедшие сутки выздоровели четыре пациента. По данным на 15 апреля, за весь период в регионе выздоровели 16 437 человек», — добавили в оперштабе.

К настоящему времени зарегистрировано также 236 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Из них 211 скончались непосредственно от COVID-19, остальные 25 — по иным причинам.

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