Ижевск, , 08:49 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 15 апреля выявили 68 новых носителей коронавируса. Накануне был подтверждено 69 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 869 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — трое детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 73 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 419 человек. 402 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3048 человек. Из этого числа 2630 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 350 человек — в состоянии средней степени тяжести, 68 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 апреля в регионе прививку от коронавируса сделали 62 424 человека. Второй компонент препарата получили 41 036 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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