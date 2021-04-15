Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на рекультивацию Широкореченского полигона. Документы размещены на портале госзакупок.

Все работы оценены в 501 млн 468 тыс. рублей. На территории 25,5 га размещены 6 млн кубометров отходов, которые надо вывезли или захоронить на месте.

Закончить рекультивацию должны к 1 ноября 2024 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее рекультивация подорожала на 10 млн рублей.

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