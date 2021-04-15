Владивосток, , 09:01 — REGNUM Во Владивостоке проводятся исследовательские работы на центральной площади Борцам за власть Советов — строители, археологи, реставраторы и представители власти изучают обнаруженный при строительстве фонтана тоннель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Наша задача — установить, обладает ли тоннель признаками объекта культурного наследия, представляет ли он историко-культурную ценность, и в зависимости от этого определить, что делать с ним дальше. Решение в таких случаях обязательно должно быть основано на мнении профильных специалистов», — сказал руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморья Владимир Осецкий.

Тоннель пролегает на глубине около 4,5 метров под землей, в ближайшее время при помощи геодезических инструментов планируется сделать все необходимые измерения объекта.

«Линии строительных горизонтов не являются культурным слоем в полном смысле этого слова. Культурного слоя древнего, средневекового или даже более позднего времени, здесь точно нет. Все слои связаны с жизнедеятельностью уже города Владивостока. В большей степени — это мусор, зола, которую выгребали из печей, поскольку здесь было место оврага. Здесь был и сад, и цирк «Шапито», и склады чуть ниже стояли. Сейчас нужно определить линии, понять, как формировались эти слои, определить, с какого уровня была впущена та конструкция, о которой мы сейчас говорим, перестраивалась ли она. Возможно, в свое время это вообще было наземное сооружение, которое позже засыпали. Нам еще только предстоит определить разность бетона, разность параметров строительных достроек, чтобы сделать какие-либо выводы», — считает эксперт, директор учебно-научного музея ДВФУ Александр Попов.

По словам эксперта, вырытый котлован на площади — часть настоящего музейного комплекса. Изучая слои земли, пород и других материалов, которые следуют друг за другом, можно предположить, как в свое время застраивалась и перестраивалась площадь. Выше тоннеля — на уровне 1,5−2 метров — находятся остатки бывшей булыжной мостовой.

«Камень мостовой достаточно бесформенный, а заглаженная поверхность образовалась не от того, что кто-то специально ее оформлял, а от того, что по ней ходили люди, ездили колеса телег», — добавил Попов.

Как сообщало ИА REGNUM, тоннель, обнаруженный под центральной площадью Владивостока, предположительно, является инженерным сооружением. Об этом заявил заместитель руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия региона Алексей Зуев.