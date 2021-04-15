Казань, , 08:50 — REGNUM В Татарии расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после падения футбольных ворот на ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Инцидент произошел в Казани. На игровой площадке на улице Зорге 14 апреля футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку. Ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

Следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на игровой площадке. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани во дворе дома по улице Гарифьянова в песок на детской площадке по пояс затянуло маленькую девочку. Выбраться самостоятельно ей не удалось, потребовалась помощь.

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