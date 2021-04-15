Москва, , 08:49 — REGNUM Нижегородская компания «Промышленные технологии» в Москве на выставке «Продэкспо-2021» представила фургон-рефрижератор, созданный на базе обновленного Lada Largus. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedMe.

Lada Largus с рефрижераторной будкой SpeedMe

Называется спецавтомобиль Largus FL Prima. Он создан методом конвертации обычного серийного цельнометаллического фургона Lada Largus FL. Специалисты компании срезали заднюю часть кузова, укрепили пол, оснастили модель алюминиевым каркасом, а также холодильным оборудованием.

Объём внутреннего пространства фургона составляет шесть кубических метров. Машина может перевезти за один раз четыре стандартные паллеты с грузом массой не более 750 кг. Габариты холодильной камеры: 2435×1485×1610 мм. Длина Largus FL Prima равна пяти метрам.

Напомним, по итогам марта 2021 года в РФ было куплено 33,8 тыс. легковых машин Lada. Это на 3% больше объёма продаж марта прошлого года. При этом общие продажи по итогам первого квартала текущего года составили 83,9 тыс. автомобилей (+5,4%).

Читайте также: Обнародованы фото салона рестайлинговой Lada Vesta