Москва, 15 апреля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Нижегородская компания «Промышленные технологии» в Москве на выставке «Продэкспо-2021» представила фургон-рефрижератор, созданный на базе обновленного Lada Largus. Снимки с автомобилем размещены на сайте SpeedMe.

SpeedMe Lada Largus с рефрижераторной будкой

Называется спецавтомобиль Largus FL Prima. Он создан методом конвертации обычного серийного цельнометаллического фургона Lada Largus FL. Специалисты компании срезали заднюю часть кузова, укрепили пол, оснастили модель алюминиевым каркасом, а также холодильным оборудованием.

Объём внутреннего пространства фургона составляет шесть кубических метров. Машина может перевезти за один раз четыре стандартные паллеты с грузом массой не более 750 кг. Габариты холодильной камеры: 2435×1485×1610 мм. Длина Largus FL Prima равна пяти метрам.

Напомним, по итогам марта 2021 года в РФ было куплено 33,8 тыс. легковых машин Lada. Это на 3% больше объёма продаж марта прошлого года. При этом общие продажи по итогам первого квартала текущего года составили 83,9 тыс. автомобилей (+5,4%).

Читайте также: Обнародованы фото салона рестайлинговой Lada Vesta