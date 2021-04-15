Москва, , 08:47 — REGNUM Московские центры государственных услуг «Мои документы» расширили перечень тем для видеоконсультации граждан со специалистами, сообщается на портале мэра столицы.

Теперь маоквичи могут уточнить информацию об услугах МВД и ФНС. В частности, можно узнать, как оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, о миграционном учете иностранных граждан, получении ИНН, о выдаче водительских удостоверений и т.д.

Записаться на видеоконсультацию со специалистом московских МФЦ можно в разделе «Услуги» на портале mos.ru. Продолжительность консультации 20 минут. доступны с 09:00 до 20:00 по мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) начал работать робот.

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