Москва, , 08:48 — REGNUM Весенний лед является тонким, а так как он хрупкий и не издает характерного треска при разломе, выход на него может стоить жизни. Об этом 15 апреля предупреждает МЧС РФ.

«Не стоит испытывать судьбу, так как лед весной очень хрупкий и не издает характерного треска при провале под него. Настоятельно призываем граждан не выходить на лед, а родителей — внимательно следить за своими детьми», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ценой пренебрежения данными правилами в этом случае может стать жизнь, и даже детская.

При этом в случае попадания под лед спасатели рекомендуют стабилизировать дыхание, раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, а также принять горизонтальное положение по направлению течения. После этого необходимо попытаться осторожно лечь грудью на край льда и забросить на него одну, а потом и другую ногу. В случае, если это получилось, можно начать, перекатываясь, двигаться в сторону берега, с которого пришли на лед.

Затем, на берегу, нужно снять с себя всю одежду, максимально возможно отжать нижнее белье, вытереться им и снова его отжать, после чего надеть на тело. В то же время не надо стоять босиком на льду или холодной земле, а также позволять себе заснуть до того момента, пока организм не начнет согреваться.

Как указывают спасатели, в случае, если попавший под лед начала дрожать, это является хорошим признаком, который показывает, что человек начал согреваться.

Вместе с тем подчеркивается, что долго находившемуся в холодной воде человеку нельзя давать алкогольные напитки, его следует переодеть в сухую одежду и максимально возможно быстро доставить в теплое помещение.

Читайте развитие сюжета: В Москве ожидается до 22 градусов тепла