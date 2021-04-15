Сеул, , 08:46 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава Португалии Марселу Ребелу ди Соза обменялись поздравительными письмами по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В своём письме, Мун Чжэ Ин отметил, что за эти шестьдесят лет была заложена крепкая основа для взаимовыгодного сотрудничества во многих сферах, включая политику, экономику и культуру.

Он также выразил надежду на укрепление не только двусторонних связей, но и отношений между Южной Кореей и Евросоюзом, поскольку в первой половине текущего года Португалия председательствует в Совете ЕС.

Марселу Ребелу ди Соза также подчеркнул развитие двусторонних отношений в различных областях, а также акцентировал внимание на стимуле для дальнейшего развития.