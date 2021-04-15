Куарту-Сант'Элена, , 08:45 — REGNUM В Италии на острове Сардиния погиб трёхлетний ребенок, гражданин Украины. Об этом сообщило Сagliaripad.

По данным журналистов, трагедия произошла в городе Куарту-Сант'Элена. Мальчик был с родителями на свадьбе, а потом незаметно отошёл от них.

Позже ребёнка нашли в небольшом бассейне, спасти его не удалось. По предварительным данным, мальчик упал в бассейн и ударился головой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) заявили, что в ДНР «инсценировали» гибель пятилетнего ребёнка от рук боевиков ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев обвинил ДНР в «инсценировке» гибели мирных жителей