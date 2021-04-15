Ставрополь, , 08:42 — REGNUM В Ставропольском крае реализуется проект по строительству ледовой арены в городе Ессентуки. Это первый такого рода спортивный объект на территории Кавказских Минеральных Вод. Еще одна такая же арена должна появиться в городе Пятигорске. Об этом 14 апреля рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

«Работы близятся к завершению. К июлю школа заработает, предварительно уже записались около 700 детей — заниматься хоккеем, фигурным катанием», — написал он на своей странице в Instagram.⠀По словам губернатора, школа зимних видов спорта возводится при непосредственной поддержке российского фигуриста, призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.

Напомним, в 2013 году в городе Невинномысске Ставропольского края открылся ледовый дворец «Олимпийский» и детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта.