Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Новую программу по борьбе с коррупцией намерено запустить на Украине Агентство США по международному развитию (USAID). Это следует из запроса на получение информации от потенциальных подрядчиков, опубликованного агентством.

Ориентировочные цели программы — реформы в области борьбы с коррупцией, цифровизации и надлежащего управления. Предполагается, что государство и заинтересованные субъекты получат техническую поддержку и более широкие возможности.

В документе присутствуют вопросы потенциальным исполнителям. Например, что именно мешает профилактике коррупции на Украине, какие институты могли бы эффективно с ней бороться, в какие сферы стоило бы вложить средства для противодействия коррупции.

Также в USAID интересуются возможными мерами по повышению доверия жителей Украины к ведомствам, которые ведут борьбу с коррупцией, и тем, как помочь в этой борьбе представителям гражданского общества и негосударственных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Вашингтоне заявили о намерении поддержать планы украинского президента Владимира Зеленского по реформам и борьбе с коррупцией.

Читайте также: Белый дом заявил о намерении «оживить партнерство» с Украиной