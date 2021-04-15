Кызыл, , 08:41 — REGNUM В десяти медицинских организациях Тувы допущена задержка по выплате зарплаты сотрудникам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, это произошло из-за наложения судом ограничений по всем операциям на лицевых счетах ведомства.

При этом в 18 из 42 подведомственных минздаву организациях зарплату за март выплатили без задержек. Работники восьми учреждений получили авансирование из средств экономии фонда заработной платы и остатков за предыдущие месяцы.

Для выплаты зарплаты сотрудникам десяти больниц потребовалось вмешательство премьер-министра РФ Михаила Мишустина. При этом на процедуру согласований и подписание соглашения, как отмечается, потребовалось время.

«Необходимая сумма для выплаты заработной платы за март коллективам медиков на счетах минздрава РТ имеется. Поступила также заработная плата за апрель, которая также будет перечислена на счета медицинских организаций», — отметили в министерстве.

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