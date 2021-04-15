Москва, , 08:40 — REGNUM Каждый сотый взрослый гражданин РФ проходит процедуру банкротства, но цифра будет только увеличиваться, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев.

Он прокомментировал прогноз аналитиков сервиса FreshStart о том, что Россию ждёт волна банкротств — статистика вырастет примерно в полтора раза.

«Рост количества банкротств связан с двумя главными причинами. Первая — экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса. Следствием кризиса стало закрытие многих предприятий, если мы говорим о банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и безработица, сокращение или исчезновение доходов для физических лиц. Вторая причина — сокращение препятствий для прохождения процедуры банкротства. Так, появление процедуры банкротства физических лиц и ее распространение привело к тому, что в обществе утвердилось отношение к банкротству как к нормальной процедуре освобождения от кредитной нагрузки», — заявил Карабаев.

По мнению эксперта, если говорить о дальнейшей ситуации с банкротством, то пока оснований для сокращения количества банкротств нет.

«Курс валюты остается стабильно высоким, покупательная способность населения серьезно сократилась, уровень жизни населения снизился. Без решения существующих экономических проблем сократить количество банкротств не получится. К тому же, играют роль и внешнеполитические факторы, включая санкции против России со стороны Запада, препятствия строительству СП-2. Все эти факторы в совокупности также не улучшают экономическую ситуацию в стране и, следовательно, сопутствуют росту банкротств. Учитывая, что сейчас процедуру банкротства проходит 1 млн человек, фактически речь идет о каждом сотом взрослом россиянине. Если посчитать общий уровень кредитной нагрузки, то это количество граждан, скорее всего, значительно увеличится. 2021 год может стать пиковым для банкротств физических лиц», — сказал он.