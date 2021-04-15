Джакарта, , 08:40 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 14 апреля 2021 года в различных регионах страны произошло 1118 стихийных бедствий, сообщает Antara.

Основываясь на информации, полученной от агентства по борьбе со стихийными бедствиями, с января по апрель в стране произошло 473 наводнения, 305 торнадо, 217 оползней, 17 землетрясений, 90 лесных пожаров.

В результате стихийных бедствий 4 901 400 человек пострадали и были эвакуированы в безопасные районы, 472 человека погибли, 60 человек пропали без вести и 12 872 человека получили ранения.

Кроме того, стихийные бедствия повредили 2547 общественных объектов, в том числе 1316 образовательных учреждений, 926 культовых сооружений, 305 медицинских учреждений, 402 офисных помещения и 297 мостов.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,6 произошло у острова Суматра в Индонезии.

Читайте также: У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6