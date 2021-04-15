Москва, , 08:40 — REGNUM Число малоимущих граждан сократилось в России до 17,8 млн человек, это 12,1% от всего населения страны. Таковы предварительные данные за 2020 год, сообщает пресс-служба Росстата.

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По сравнению с 2019 годом малоимущих стало меньше на 0,2% или на 300 тыс. человек. Итоговую оценку уровня бедности с учётом всех выплат и иных форм доходов Росстат представит позднее.

При этом в четвёртом квартале 2020 года у 13,5 млн человек (9,2% населения) доходы были ниже прожиточного минимума, который установили на уровне 11 329 рублей. По сравнению с четвёртым кварталом 2019 года ситуация не изменилась. В сравнении с третьим кварталом 2020 года число малоимущих снизилось с 18,8 млн до 13,5 млн человек (c 12,8% до 9,2%).

Уровень бедности, пояснили в Росстате, снизился из-за увеличения среднедушевых денежных доходов, среднемесячной номинальной начисленной зарплаты и пенсии по старости.

Так, среднедушевые денежные доходы за год выросли на 2,94%. В четвёртом квартале 2019 года они составляли 41 328 рубля, а в четвёртом квартале 2020 года — 42 543 рубля.

Среднемесячная зарплата за год выросла на 4 360 рублей или на 8,44%: с 51 684 рублей до 56 044 рублей. Пенсия по старости увеличилась с 15 966 рублей до 16 790 рублей в месяц (+5,16%).

Росстат «Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в IV квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения»

За четвёртый квартал минувшего года выплаты составили 3,4 трлн рублей (+5,9% к четвёртому кварталу 2019 года). Семьи с детьми получили 110,5 млрд рублей, безработные граждане — 15,9 млрд рублей.

По сравнению с третьим кварталом года, в четвёртом квартале на 34,6% выросли доходы от собственности и на 22,5% — доходы от предпринимательской и иной производственной деятельности. Этот рост, а также рост доходов и активная поддержка незащищенных групп населения позволили сократить число бедных граждан, заключили в Росстате.