Казань, , 08:40 — REGNUM В российских школах могут ввести новый вид внеурочных занятий. Речь идёт о регулярных лекциях диетологов, направленных на повышение культуры питания и пищевого поведения несовершеннолетних. С предложением ввести такие уроки для школьников выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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В обращении на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра здравоохранения Михаила Мурашко, на которое ссылается RT, Волынец в качестве обоснования своей инициативы, в частности, указывает на ухудшение здоровья детей, увеличение количества заболеваний, связанных с избыточной массой тела, а также на наличие «запроса родительской общественности».

«Прошу вас рассмотреть возможность введения в школах России на системной основе регулярных уроков (занятий во внеурочное время) диетологов в рамках курса «Здоровое питание и образ жизни», — говорится в тексте обращения.

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Лекции с участием врачей-диетологов в школе предлагается проводить не реже одного раза в три месяца. Также предлагается подключить спортсменов, фитнес-тренеров, ведущих здоровый образ жизни лидеров общественного мнения. Волынец уверена, что такие уроки будут способствовать решению задач по профилактике детского ожирения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного специалиста по питанию детей комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Елены Булатовой, в России около 20% подростков имеют избыточную массу тела и ожирение. Она подчеркнула, что в последние годы эти показатели растут.