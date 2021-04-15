Чита, , 08:36 — REGNUM Служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края опровергла информацию о том, что в ближайшее время на территории региона будет введено тарифное регулирование по методу «альтернативной котельной». Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Наше ведомство считает нецелесообразным внедрение предельных тарифов на тепловую энергию на территории Забайкальского края. Внедрение метода «альтернативной котельной» повлечёт рост тарифов на тепловую энергию сверх максимальных индексов изменения размеров вносимой жителями платы», — пояснила руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елена Морозова.

По её словам, при введении метода расчёта тарифов на тепло по принципу «альтернативной котельной» отсутствует возможность учитывать фактические затраты ресурсоснабжающих организаций при тарифном регулировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, подводя итоги Всероссийского совещания по прохождению отопительного сезона 2018/19 года, поддержал высказанные в ходе докладов заявления руководителей Сибирской генерирующей компании и «Т плюс» о необходимости ускорения перехода регионов к долгосрочному тарифообразованию. По его словам, регионам следует более активно использовать метод «альтернативной котельной».

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