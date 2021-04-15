Абакан, , 08:36 — REGNUM Ещё три человека с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии — 57-летний, 86-летний и 92-летний мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в республиканском правительстве.

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За весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Хакасии стали 517 человек, в том числе 383 — старше 65 лет (74% от числа летальных исходов).

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Хакасии выявлено 22 062 носителя коронавируса, выздоровели 21 360 человек.

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