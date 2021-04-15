Село Бызово, , 08:35 — REGNUM В Свердловской области семью из села Бызово недавно сняли с учёта в полиции. Об этом заявил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Ранее семья состояла на учёте в полиции, но недавно с учёта была снята», — сказал Горелых.

Отметим, по данным МЧС, пожарные тоже проявляли интерес к этой многодетной семье. Она жила в старом деревянном доме и сотрудники ведомства проводили для неё мероприятия по профилактике пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате возгорания, возникшего ночью 15 апреля в селе Бызово, жилой дом, купленный на средства материнского капитала, сгорел. Погибли пятеро детей.

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