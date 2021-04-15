Оренбург, , 08:35 — REGNUM В Оренбурге жильцов двух подъездов аварийного дома по ул. Одесская расселят до конца 2021 года. Такое поручение губернатор Оренбургской области Денис Паслер дал 14 апреля в ходе приёма граждан по личным вопросам в приемной председателя партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба областного правительства.

На встречу с главой региона пришла группа жильцов первого и второго подъездов дома №129 на улице Одесская. Ранее по распоряжению губернатора из областного бюджета муниципалитету были выделены средства на расселение жильцов третьего и четвёртого подъездов аварийного здания. На эти деньги приобретут жилье для собственников, которых выселили ещё 30 декабря 2020 года.

«Наших соседей расселили, а жители двух подъездов остались жить в доме. Эксперты говорят, что экстренное расселение не требуется, но жить нам страшно», — сказал губернатору один из жильцов.

Несмотря на заключение экспертов о том, что у двух подъездов нет аварийности, Денис Паслер принял решение расселить жителей до конца 2021 года.

«Я сам был на объекте вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, знаю, о чём вы говорите. Мы сделаем так, чтобы уже в этом году вопрос решился. В течение месяца найдем необходимое финансирование, и до конца года администрация сможет окончательно расселить ваш дом. Для этого потребуется больше 120 миллионов рублей», — заявил губернатор.

По словам представителей городской администрации, после поступления средств в городскую казну переселение жильцов 32 квартир начнётся в течение двух месяцев.

С аналогичной просьбой обратились к главе региона и бывшие жильцы дома №27 на улице Советская. Зданию уже больше ста лет. Сейчас владельцы квартир проживают в жильё маневренного фонда, людей переселили после случившегося несколько лет назад пожара.

«Мы благодарны за маневренный фонд, в котором живем сейчас. Но вопрос с жильём нужно решать, поэтому мы пришли к вам», — подчеркнула представительница инициативной группы жильцов.

Губернатор пообещал, что в 2021 году будут изысканы средства на расселение. «В течение полугода администрация начнёт работы по обеспечению вас новым жильём», — сказал Денис Паслер. Также губернатор поможет в решении вопроса с переселением в новое жильё оренбуржцев из дома №30 на улице Полигонная.

«Три соседних дома уже расселили, а вот наш почему-то не вошёл в программу. Аварийная проводка, осыпающийся угол здания, трещины на стенах — это условия, в которых нам приходится сейчас жить», — пожаловались жильцы.

Губернатор заявил, что финансирование, необходимое на переселение, будет выделено муниципалитету до конца года.

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