Магас, , 08:35 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». В результате аварии пострадали пять человек, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести в республиканскую клиническую больницу, сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел 14 апреля около 15:46 на дороге Назрань — Долаково. В районе торгового центра «Башня» столкнулись пассажирская Газель» и автомашина ВАЗ-2114.

Для оказания помощи на место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда «Эрзи». Они помогли извлечь пострадавших из автотранспортных средств с помощью специальной техники и деблокировки, рассказали в МЧС. В ведомстве также отметили, что среди получивших травмы в ДТП детей не было, а пострадавшие взрослые получили нетяжелые повреждения.